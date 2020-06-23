Трамп планирует расширить существующий визовый запрет

23.06.2020, 0:06, Новости дня

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что президент Трамп планирует расширить существующий визовый запрет, включив в него определенные рабочие визы для неиммигрантов в рамках усилий по защите рынка труда в США в условиях экономического спада, связанного с пандемией коронавируса.

Ожидается, что президент США введет запрет на въезд иностранных работников по визам H-1B, визам L-1 для работников, переводимых в компании до конца года, а также сезонных рабочих по визам H-2B, за исключением рабочих в сфере общественного питания.

Против такого шага выступил ряд предприятий, которые зависят от иностранных работников, включая крупные технологические компании и Торговую палату США, крупнейшую национальную бизнес-ассоциацию страны. Они заявили, что это будет препятствовать восстановлению экономики. Критики такого шага отмечают, что Трамп использует пандемию, чтобы достигнуть своей давней цели – ограничить иммиграцию в Соединенные Штаты.

Непосредственные последствия не будут иметь большого значения, поскольку посольства и консульства США по всему миру остаются закрытыми для большинства визовых процедур из-за пандемии.

Дональд Трамп сделал иммиграцию главным элементов своей избирательной программы, однако нестабильная экономика и недавние протесты по поводу жестокости полиции затмили эту проблему в последние месяцы.

Приостановление выдачи виз является последним шагом Трампа по ограничению иммиграции в ответ на пандемию и вызванные ею экономические последствия.

Трамп также продлит действие апрельской декларации, которая временно ограничивает постоянное проживание некоторых иностранцев в Соединенных Штатах, заявил высокопоставленный представитель администрации.

В марте президент Трамп ввел новые правила в области здравоохранение, которые позволяют быстро депортировать иммигрантов, задержанных на границе, и фактически перекрывают доступ к системе получения убежища в США.

В то же время Дональд Трамп заявил, что сухопутные границы с Канадой и Мексикой будут закрыты для не жизненно важных путешествий, и эта мера продлевалась несколько раз.