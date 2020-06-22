EA Sports UFC 4 будет анонсирована на турнире, где подерутся Ян и Альдо

22.06.2020, 23:49, Новости дня

В воскресенье, 12 июля, на турнире UFC 251, где за чемпионский пояс подерутся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо, будет анонсирован симулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 4.

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала в Instagram постер к турниру, на котором присутствует логотип UFC 4 с сообщением о том, что будут раскрыты первые подробности об игре.

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Публикация от ufc (@ufc) 19 Июн 2020 в 8:31 PDT

Стоит отметить, что EA Sports уже приступила к приему заявок на закрытое бета-тестирование, сообщает SportGame.Pro. По информации издания, оно пройдет на платформах PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, в главном бою турнира UFC 251 встретятся Камару Усман и Гилберт Бернс, в соглавном – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Также в рамках шоу проведут бой-реванш Джессика Андраде – Роуз Намаюнас, который должен был состояться еще на турнире UFC 249.