 

EA Sports UFC 4 будет анонсирована на турнире, где подерутся Ян и Альдо

22.06.2020, 23:49, Новости дня

В воскресенье, 12 июля, на турнире UFC 251, где за чемпионский пояс подерутся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо, будет анонсирован симулятор смешанных единоборств EA Sports UFC 4.

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала в Instagram постер к турниру, на котором присутствует логотип UFC 4 с сообщением о том, что будут раскрыты первые подробности об игре.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от ufc (@ufc) 19 Июн 2020 в 8:31 PDT

Стоит отметить, что EA Sports уже приступила к приему заявок на закрытое бета-тестирование, сообщает SportGame.Pro. По информации издания, оно пройдет на платформах PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, в главном бою турнира UFC 251 встретятся Камару Усман и Гилберт Бернс, в соглавном – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Также в рамках шоу проведут бой-реванш Джессика Андраде – Роуз Намаюнас, который должен был состояться еще на турнире UFC 249.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Болсонару

28.05 / Ученые обнаружили полиморфизм тоновости языка

20.06 / Генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади

14.04 / “У нас нет короля”: коронавирус раздирает Соединенные Штаты

11.04 / РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

16.06 / Сеул выступил с обвинениями в адрес КНДР после взрыва межкорейского офиса связи

11.06 / Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду Победы

08.06 / Российские дипломаты, высланные из Чехии, прилетели в Москву

16.06 / В МИД оценили возможность обмена Уилана на заключенных в США россиян

19.05 / Коронавирус отступает: Россия начинает возвращение к привычной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска