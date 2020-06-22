“Севилья” сыграла вничью с “Вильярреалом”, дважды уступая по ходу встречи

22.06.2020, 23:49, Новости дня

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Севилья" на поле "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале сыграла вничью с местной одноименной командой – 2:2. Гости дважды по ходу встречи уступали в счете.

У хозяев поля голами отметились Пако Алькасер (18-я минута) и Пау Торрес (45+4), которому ассистировал Санти Касорла, а в составе "красно-белых" мячи забили Серхио Эскудеро (39) и Мунир Эль-Хаддади (63).

"Севилья", сыгравшая в третьей игре кряду вничью, с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Вильярреал" расположился на шестой строчке, имея в активе на пять очков меньше.