Взрыв дома в Киеве. В полиции заявили, что следов взрывчатки не обнаружено

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22.06.2020, 23:45, Новости дня

Основной версией взрыва в многоквартирном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве считается детонация газовоздушной смеси, следов взрывчатых веществ не обнаружено. Об этом 22 июня “ВВС News Україна” рассказали в пресс-службе полиции Киева.

“Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было”, – сообщила пресс-служба.

Разбор завалов на месте взрыва продолжается.

Взрыв в шестом подъезде дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – остается неизвестной. В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.

По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

Днем 21 июня глава МВД Украины Арсен Аваков говорил о двух версиях ЧП – взрыве бытового газа и детонации взрывного устройства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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