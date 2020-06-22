 

Зеленский ответил на вопрос, поехал ли бы он на парад в Москву

22.06.2020, 23:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос корреспондента канадского издания Globe and Mail о том, поехал ли бы он на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

“Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было”, – сказал Зеленский.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. 18 июня ВОЗ предупредила Россию об опасности проведения парада из-за угрозы быстрого распространения коронавируса.

11 июня спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад, поскольку Украина “не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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