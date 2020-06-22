 

“Вовочка, ты даже грузинского говна не достоин”. Журналист Габуния снова обратился к Путину

22.06.2020, 23:45, Новости дня

Журналист грузинского “Главного канала” Георгий Габуния в авторской программе Postfactum 21 июня пожелал смерти президенту России Владимиру Путину, заявив, что в этом случае мир с облегчением выдохнет.

По словам Габунии, Путин не жалел оружия в войне с Грузией, использовав все, кроме атомной бомбы.

Он назвал главу Чечни Рамзана Кадырова верным псом Путина, который не олицетворяет народ Чечни так же, как глава Кремля – народ России. Габуния не сомневается, что Кадыров заказал его убийство.

В конце выпуска журналист перешел на русский язык: “Володя, дорогой ты мой, Вовочка! Я вот тут подумал: я не стану осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но я не буду этого делать. Ты даже грузинского говна не достоин!”

გაბულოგი #34 – ისევ პუტინს…

გაბულოგი #34 – ისევ პუტინს…

Posted by Post Factum on Pühapäev, 21. juuni 2020

7 июля 2019 года в прямом эфире канала “Рустави 2” Габуния на русском языке обратился к Путину, назвав того “сукой подзаборной”, “говном собачьим”, “вонючим оккупантом”. “Пошел ты в жопу, Володя. Иди на х…й вместе со своими рабами. Еб…л я твою мамочку”, – заявил ведущий.

Руководство “Рустави 2” принесло извинения. В ночь на 8 июля под телеканалом собрались протестующие, которые требовали уволить Габунию. Из-за угрозы безопасности телеканал на несколько часов прекращал вещание.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мат в адрес главы Кремля, прозвучавший в эфире грузинского телеканала, является “большим позором для грузин”.

После увольнения с “Рустави 2” Габуния перешел на “Главный канал”. 15 июня 2020 года телекомпания сообщила о задержании гражданина России, который якобы планировал убийство Габунии по заказу Кадырова. Лидер Чечни опроверг свою причастность к попытке покушения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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