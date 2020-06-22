Военным можешь ты не быть

22.06.2020, 23:40, Разное

Правозащитник Алексей Табалов — о том, что должен знать призывник, переступая порог военкомата.

Выпускникам российских школ начинают выдавать аттестаты. Перед теми юношами, кто не решится поступать в вуз, с большой вероятностью встанет вопрос: «А что с армией?» «Новая» расспросила директора челябинской НКО «Школа призывника» Алексея Табалова о том, как вести себя с военкоматом, как законно не попасть в казарму и какая альтернатива есть у тех, кто полностью годен.

СПРАВКА «НОВОЙ»

«Школа призывника» была создана активистами в 2009 году на площадке Фонда поддержки гражданских свобод «Правовая миссия». В 2016 году проект был признан «иностранным агентом». Сейчас организация существует на пожертвования, личные средства сотрудников и на деньги, взысканные с военкоматов в ходе судебных разбирательств.

Не здоровые, а недообследованные

Если человек не хочет идти в армию, он должен понять: на основании чего он может не идти. Как правило, на основании состояния здоровья. То расписание болезней, которое существует, содержит в себе 86 статей заболеваний и еще больше стадий развития. Это позволяет, в принципе, у каждого человека найти то или иное заболевание. Как говорят «Солдатские матери»: «У нас нет здоровых людей, у нас есть недообследованные».

Решение вопроса с военкоматом не нужно оставлять на потом. Этим нужно заниматься заблаговременно. Первоначальная постановка на воинский учет происходит в 17 лет. С этого периода и нужно задуматься.

В это время человек проходит первое медосвидетельствование. На его результаты будут ориентироваться при принятии решения о призыве или не призыве. То есть у человека будет год-полтора, чтобы решить вопросы со своим здоровьем. Пройти обследование, встать на учет в диспансере, подготовить медицинские документы.

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Очень часто приходят люди и говорят: «У меня есть болячка, меня должны освободить». Такие люди надеются, что врачи в призывных комиссиях будут их освобождать. Нет. В призывных комиссиях врачи проводят оценку состояния здоровья по тем документам, которые есть в личном деле. Поэтому чем подробнее будет изложена информация о вашем здоровье в личном деле, тем качественнее будет приниматься решение. Тем выше вероятность, что вы добьетесь освобождения от призыва.

При этом пройти обследование можно и в частной клинике. Закон об основах охраны здоровья в РФ уравнивает в правах частные и государственные медицинские организации. Главное, чтобы частная организация имела лицензию. Результаты медобследования будут иметь ту же юридическую силу, что и сделанные в государственной медорганизации.

В военкоматах часто лукавят: мол, медицинские документы из частных клиник недействительны. Это неправда.

Все документы нужно приобщать к личному делу через заявление в приемной военкомата. То есть регистрировать, чтобы у вас на руках осталась копия вашего заявления с отметкой о принятии. Это нужно, чтобы в случае чего вы могли показать копию: вот — вы информировали призывную комиссию, у них была полная, исчерпывающая информация о состоянии вашего здоровья, а они — проигнорировали. Если дело вдруг уйдет в суд, это будет аргументом в пользу призывника.

Другая служба

Но, даже если никаких показаний к освобождению от службы в армии нет, избежать попадания в казарму и марш-бросков в противогазах все-таки возможно.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это законный способ исполнения воинской обязанности для тех, кто считает, что его религиозным или иным убеждениям — совести, мировоззрению — противоречит несение военной службы с оружием в руках.

АГС длится в полтора раза дольше, чем военная служба. Но она проходит, как правило, в гражданских учреждениях. Это социальные организации: приюты, интернаты, больницы. Это «Почта России». Список специальностей и организаций, которые принимают людей на альтернативную службу, огромен. В Перми был случай, когда альтернативную службу проходили артисты балета, танцуя в театре.

Для того чтобы пойти по этому пути, призывнику нужно сформулировать причину для прохождения АГС. Как для себя, так и для призывной комиссии. Призывник должен аргументированно объяснить призывной комиссии, почему его убеждения противоречат военной службе.

Далее он пишет заявление о замене ему военной службы гражданской. Прикладывает к нему характеристику и автобиографию. Подает комплект документов в свой военкомат по месту воинского учета. В течение месяца со срока подачи заявления призывная комиссия должна это заявление рассмотреть.

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Призывника вызывают на заседание призывной комиссии, где он иногда со свидетелями, которые могут подтвердить его слова, объясняет причину выбора альтернативной службы. После чего призывная комиссия выносит решение: удовлетворить это заявление или отказать. Если выносится положительное решение, то призывник проходит медкомиссию, которая определяет его категорию годности к военной службе. Если медкомиссия признает призывника годным к военной службе, то его снова вызывают на призывную комиссию, где выносится окончательное решение о призыве его на военную или на гражданскую службу.

Если его направляют на альтернативную службу, то Роструд распределяет, в какой именно организации призывник будет служить.

Об альтернативной службе знают единицы. Военкоматы не заинтересованы в популяризации этого вида воинской обязанности. Потому что им нужно исполнять планы по призыву.

Вы ни в одном военкомате не увидите агитации за альтернативную службу, в отличие от призывов идти на службу по контракту.

Что делать нельзя

Сейчас очень многие фирмы обещают получение военного билета. Но большинство из них — элементарные мошенники.

За свои услуги эти фирмы берут от 30 тысяч до 120 тысяч рублей. Иногда выше. В моей практике был случай, когда парень заплатил такой фирме 30 тысяч рублей за обжалование решения призывной комиссии в суде. Ему за эти деньги просто составили исковое заявление, к тому же неверное с правовой точки зрения. И никто его даже не сопровождал в суде. Парень без какого-либо опыта и юридических знаний был вынужден в суде самостоятельно защищать себя с этим филькиным иском.

И проиграл. Потерял 30 тысяч и не добился решения вопроса.

Когда речь заходит о «гарантированном» получении военного билета — это либо развод, либо скрытая форма взятки.

И тут надо понимать, что для такого призывника, который платит деньги за получение военника, существует риск оказаться в неприятной ситуации. Например, он может лишиться и денег, и военного билета в случае обнаружения прокуратурой нарушений закона при выдаче военного билета. Такие проверки органы прокуратуры проводят регулярно. В худшем случае он может также оказаться на скамье подсудимых за дачу взятки, если силовики вдруг возьмут кого-то из должностных лиц военкомата.

Что касается договоров, то, как правило, они заключаются под видом предоставления информационных или консультационных услуг, и поэтому такие компании не несут никакой ответственности за результат своей работы. Настоящие юристы дорожат своей репутацией и никогда не пойдут на такие хитрости.

ВОЕНКОМАТЫ И КОРОНАВИРУС

С началом пандемии коронавируса «Школа призывника» ведет мониторинг челябинских военкоматов: контролирует обеспечение призывников средствами индивидуальной защиты.

— Больших нарушений я не видел, — говорит Алексей Табалов. — Был в Калининском и Советском военокматах. И там, и там на входе мерят температуру, регистрируют в журнале, обрабатывают антисептиком руки, выдают одноразовые перчатки. Что касается масок, как правило, в повестках призывникам пишут: иметь при себе средство индивидуальной защиты. Но, если призывник приходит без маски, ему ее выдают. Социальная дистанция соблюдается.

Александр Шестаков

специально для «Новой»