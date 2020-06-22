Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал мощнее

22.06.2020, 23:35, Новости дня

Обновленный кроссовер Cupra Ateca официально продемонстрировали перед широкой аудиторией.

Вместе с тем новинка может похвастаться модернизированной внешностью, которая проявляется в форме головной оптики, решетке радиатора и бамперах. Также автомобиль получил стильные задние фонари, придающие Cupra Ateca более индивидуальную внешность. Вместе с тем салон Cupra Ateca имеет улучшенный мультимедийный центр с увеличенным экраном на 9 дюймов. Сообщается также, что новинка будет доступна с расширенными режимами езды и опцией отключения стабилизации.

Из технических параметров известно, что автомобиль теперь оснащается 2-литровым мотором, который выдает 300 л.с. мощности. Также следует выделить, что модель получила 7-ступенчатую коробку передач и систему полного привода. Разработчики ограничили максимальную скорость на уровне 247 км в час.