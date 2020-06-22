Стартовали продажи нового купе-кросса Volkswagen Tayron X

22.06.2020, 23:35, Новости дня

Известная компания Volkswagen анонсировала продажи обновленной версии кроссовера Tayron X, который теперь имеет более привлекательные параметры.

В свою очередь, уже из названия следует, что новинка выполнена на основе базовой версии Tayron, однако кузов все же имеет существенные отличия. Автомобиль получил стильные обвесы, придающие спортивный вид. Также сообщается, что разработчики применили под капотом улучшенный 2-литровый мотор, который выдает 186 л.с. мощности. Кроссовер отличается примененным 7-ступенчатым «роботом».

Во всех комплектациях ограничились передним приводом. Инженеры уделили особое внимание вопросам безопасности, применив системы предотвращения столкновений, камеры кругового обзора и ряд других продвинутых опций.