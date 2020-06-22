 

BMW может выпустить 641-сильную M5 CS

22.06.2020, 23:35, Новости дня

Баварская компания BMW намерена в скором времени продемонстрировать усовершенствованную модификацию BMW M5 CS.

Главным достоинством автомобиля станет увеличенная мощность до 641 л.с. Ожидается, что презентация спортивного седана состоится до конца текущего года. Между тем, еще осенью 2019 года фотошпионы демонстрировали снимки прототипа BMW M5 CS во время тестовых заездов. Известно, что на крыше применят компактный спойлер из карбона. Увеличенная производительность достигнута при помощи двух турбин.

Также указывается, что модель теперь имеет увеличенные диски, а также спортивную подвеску. Аэродинамика, тормоза, а также другие параметры существенно модернизированы. Ориентировочный ценник на BMW M5 CS составит 120 тысяч долларов.



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