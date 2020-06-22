Ученые назвали три причины для употребления кофе

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22.06.2020, 23:30, Разное

Кофе является неотъемлемой частью утренних “ритуалов” для большинства людей, но не все пьют этот напиток, считая его вредным. Ученые назвали три причины для употребления ароматного продукта.
Согласно результатам одного из исследований, кофе позволяет людям чувствовать себя более счастливым. После потребления напитка участники эксперимента начинали испытывать положительные эмоции, среди которых – привязанность, счастье, доброта, удовольствие. Другая научная работа, проводившаяся с участием свыше 50 000 женщин в Гарварде продемонстрировала, что с помощью увеличенного потребления продукта можно существенно снизить риск возникновения депрессии.

Кофейные зерна являются самым большим в мире источником антиоксидантов. Большую пользу для организма являют полифенолы и гидрокоричная кислота. Они имеют противовоспалительные свойства и защищают человека от развития ожирения и других хронических заболеваний. С помощью метаанализа тридцати проведенных исследований, специалисты выяснили: употребление кофе является обратно пропорциональным вероятности появления диабета 2 типа. Каждая выпитая в сутки чашка напитка снижает риск опасной болезни на 6%.



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