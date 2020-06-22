Медики рассказали о противопоказаниях для употребления кофе во время беременности

22.06.2020, 23:09, Разное

Медики рассказали, что кофе способен оказать на организм как положительное, так и отрицательное влияние. Специалисты назвали противопоказания для употребления этого напитка во время беременности.

Медики отметили, не следует пить кофе на ранних сроках беременности, при нарушениях сна, высоком артериальном давлении, повышенной раздражительности и возбудимости будущей матери. Напиток противопоказан женщинам, у которых обнаружена угроза преждевременных родов и установлено наличие патологий развития плода. Если подобных противопоказаний нет, по словам врачей, будущие мамы могут порадовать себя чашечкой любимого напитка, однако кофе нужно пить натуральный, приготовленный из качественных молотых зерен, а от растворимого следует полностью отказаться.