 

Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

22.06.2020, 23:08, Новости дня

Режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер умер в США в возрасте 80 лет, сообщило издание Variety.

По сведениям издания, режиссер умер в понедельник утром в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с раком, передает РИА «Новости».

Шумахер начал свою карьеру как художник по костюмам. В 1976 году он написал свой первый сценарий к фильму «Спаркл». Карьеру режиссера Шумахер начал в 1981 году с фильма «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли. Среди наиболее известных ролей режиссера фильмы «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Пропащие ребята», «Время убивать», «Призрак оперы», а также несколько серий сериала «Карточный домик».



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