 

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

22.06.2020, 22:55, Новости дня

В понедельник президент Трамп побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора обсуждались важные двусторонние и региональные вопросы.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Лидеры согласились с необходимостью прекращения огня в Ливии и быстрого возобновления переговоров ливийскими сторонами. Президент Трамп и президент Макрон подтвердили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», – отмечается в заявлении Белого дома.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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