Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
22.06.2020, 22:55, Новости дня
В понедельник президент Трамп побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора обсуждались важные двусторонние и региональные вопросы.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Лидеры согласились с необходимостью прекращения огня в Ливии и быстрого возобновления переговоров ливийскими сторонами. Президент Трамп и президент Макрон подтвердили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», – отмечается в заявлении Белого дома.
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Русская служба «Голоса Америки»
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