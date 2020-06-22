CDC: в США зафиксировано 2 275 645 случаев заражения коронавирусом

22.06.2020, 22:55, Новости дня

Центры по предотвращению и контролю заболеваний (CDC) сообщили в понедельник, что в США зафиксировано 2 275 645 случаев заражения коронавирусом – на 27 616 больше, чем сообщалось в воскресенье. Число смертей выросло на 308 до 119 923.

Новая статистика составлена по состоянию на 16.00 21 июня.

Статистика CDC не всегда отражает случаи, зафиксированные отдельными штатами.