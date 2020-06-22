Изменилось время проведения салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в ВОВ

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22.06.2020, 22:48, Новости дня

Праздничный салют в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесен на час, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Обычно праздничный салют начинается в 22.00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнется на час позже – в 23.00 мск», – приводит сообщение пресс-службы ЗВО ТАСС.

Там уточнили, что решение о переносе принято из-за длинного светового дня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил день проведения Парада Победы выходным, а также распорядился провести вечером салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



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