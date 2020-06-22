Приговор Серебренникову будет вынесен 26 июня

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22.06.2020, 22:37, Новости дня

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии".

Обвиняемый во время заседания заявил, что считает выдвинутые ему претензии нелепыми. Серебренников пожаловался на несправедливость. По его словам, он надеялся, что проект "Платформа" станет одним из мостов между Россией и миром.

Режиссер отверг обвинения в хищении денег у Министерства культуры, сообщает РИА Новости.

В последнем слове Кирилл Серебренников полностью прочитал стихотворение Иосифа Бродского "Конец прекрасной эпохи". Затем режиссер попросил у суда справедливого решения.

Ранее сообщалось, что гособвинение считает вину Серебренникова в хищении доказанной. Прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей.

В ходе расследования было проведено три экспертизы. Первая оценила ущерб в 133 миллиона, вторая наоборот доказала, что подсудимые сэкономили деньги Минкультуры. Третья экспертиза выявила ущерб в 129 миллионов рублей.



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