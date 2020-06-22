В Москве за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

22.06.2020, 22:37, Новости дня

В Москве за сутки умерли 26 пациентов, у которых было подтверждено заболевание коронавирусом. Такие данные привел оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за время пандемии в Москве умерли 3 643 человека.

По данным оперштаба на 22 июня, РФ достигла самого низкого количества заболевших с начала месяца. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 7 600 новых случаев COVID-19.