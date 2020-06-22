Обнаружено тело четвертой жертвы взрыва дома в Киеве
22.06.2020, 22:35, Новости дня
Спасатели нашли под завалами дома на улице Соломии Крушельницкой в Киеве тело еще одного погибшего при взрыве, об этом вечером 22 июня сообщил в Telegram киевский городской голова Виталий Кличко.
Таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех.
По сведениям мэра, погибшего мужчину обнаружили в руинах четвертого этажа многоэтажки.
“Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома”, – написал Кличко.
На странице в Facebook столичного управления ГСЧС рассказали, что спасатели пилят плиты в разрушенной квартире на четвертом этаже; из-за угрозы обрушения работы ведутся вручную.
Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків вибуху у житловому будинку в Дарницькому районі Києва (станом на 20…
Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Esmaspäev, 22. juuni 2020
Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.
Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – оставалась неизвестной.
В результате происшествия пять человек получили травмы. Эвакуировали из подъезда 23 жильца.
По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.
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