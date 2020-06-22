 

“Самое страшное позади”: Виктория Боня рассказала о тяжелом недуге экс-супруга

22.06.2020, 22:30, Разное

Известная телеведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой пояснила о тяжелой болезни своего бывшего мужа Александра Смерфита. По словам знаменитости, заболевание долго считалось неизлечимым, однако экс-супруг смог победить свою болезнь.
Как пояснила ведущая, проблемы со здоровьем начались у Александра Смерфита двумя годами ранее. Молодой бизнесмен побывал на приеме у большого количества медиков, однако никто не мог поставить адекватный диагноз. Бывший муж Виктории медленно угасал, но все же верил в выздоровление. В итоге его настойчивость дала плоды, и в Интернете он смог идентифицировать по своим симптомам довольно редкую болезнь Лайма, связанную с укусом клеща, и начать необходимое лечение В настоящее время здоровье Смерфита практически восстановилось, а в доказательство этого факта экс-супруг Бони даже выложил в своем Instagram-аккаунте фотоколлаж в стиле “до и после”. Модель пояснила о своих переживаниях, которые благополучно завершились: “Самое страшное позади”. Знаменитость призвала подписчиков внимательней относится к своему здоровью и никогда не отчаиваться даже в непростые минуты болезни.

Стоит напомнить, что Александр Смерфит, являющийся сыном ирландского миллиардера, и Виктория Боня состояли в гражданских брачных отношениях семь лет, с 2010 по 2017 годы. У супружеской пары в 2012 году родилась дочь Анджелина, которую супруги воспитывают вместе.

Подписчики телеведущей пожелали её экс-супругу скорейшего полного выздоровления. К слову, некоторые поклонники даже высказали пожелание, чтоб супружеская пара воссоединилась вновь. Примечательно, что лишь за пару часов публикация набрала более 160 тысяч просмотров.



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