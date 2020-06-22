Кроссовер Haval F7x получит в РФ новый базовый мотор

22.06.2020, 22:25, Новости дня

Известный китайский бренд Haval в скором времени расширит линейку машин для российского рынка.

Планируется поступление в свободную продажу нового паркетника под названием Haval F7x с улучшенными характеристиками. Производитель запланирован выход базовой комплектации с упрощенным мотором на 1,5 литра с мощностью 150 л.с. Благодаря такой особенности стоимость транспортного средства может существенно уменьшиться.

Это связано с тем, что изначально паркетник Haval F7x продавался с безальтернативным силовым агрегатом на 2 литра с мощностью 190 л.с. напомним, еще с прошлого года кроссовер доступнее на рынке России, тогда как теперь автомобиль оснастят еще более продвинутыми характеристиками, которые отразятся на популярности модели Haval F7x.