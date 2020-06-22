 

Кроссовер Haval F7x получит в РФ новый базовый мотор

22.06.2020, 22:25, Новости дня

Известный китайский бренд Haval в скором времени расширит линейку машин для российского рынка.

Планируется поступление в свободную продажу нового паркетника под названием Haval F7x с улучшенными характеристиками. Производитель запланирован выход базовой комплектации с упрощенным мотором на 1,5 литра с мощностью 150 л.с. Благодаря такой особенности стоимость транспортного средства может существенно уменьшиться.

Это связано с тем, что изначально паркетник Haval F7x продавался с безальтернативным силовым агрегатом на 2 литра с мощностью 190 л.с. напомним, еще с прошлого года кроссовер доступнее на рынке России, тогда как теперь автомобиль оснастят еще более продвинутыми характеристиками, которые отразятся на популярности модели Haval F7x.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Собянин предупредил о возможном заполнении коечного фонда в ближайшие недели

13.06 / Косачев назвал Twitter «политическим фильтром»

01.05 / Овечкин признан лучшим левым нападающим в НХЛ за последние 53 года

27.05 / Франция запретила лечить COVID-19 гидроксихлорохином

06.05 / Глава Минздрава оценил ситуацию со средствами защиты в больницах

26.05 / Газетные киоски в Москве решено освободить от платы за торговлю на три месяца

25.05 / Названы самые опасные продукты для печени

28.04 / Рубль подешевел к доллару и евро

28.04 / Назван процент пациентов в РФ с бессимптомным коронавирусом

05.05 / Кремлевский шеф-повар рассказал, что едят на приеме в День Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска