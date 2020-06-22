 

В Сети опубликованы живые фото часов Samsung Galaxy Watch 3

22.06.2020, 22:25, Новости дня

В Сети продемонстрировали живые изображения новой модели умных часов под названием Galaxy Watch 3.

В частности, южнокорейский бренд в ближайшее время проведет презентации, на которой рассекретят аппарат. Эксперты прогнозируют, что дебют состоится одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note20. Премьера запланирована на август, тогда как сейчас уже известные некоторые характеристики умных часов.

В частности, модель получит современную оболочку Tizen 5.5 с расширенными опциями. Также известно, что модель поступит на рынок в двух версиях с экранами на 1,2 и 1,4 дюйма. Умные часы обладают 8 гигабайтами встроенной памяти и 1 гигабайтом оперативной памяти. Новинка соответствует стандартам защиты IP68 и MIL-STD-810G.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Белковский: Миру нужна новая философия старости, согласно которой человек остается молодым до смерти

12.05 / Business Insider – РФ «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике, начав свои учения

14.06 / Кучеренко: Герус со схемой “Золотой ключик” грабит все государственные энергопредприятия

04.05 / Украинский фрегат “Гетман Сагайдачный” выходил в море на стрельбы. Видео

18.05 / В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

11.06 / Боец UFC Петр Ян: поединок с Альдо – это шаг к моей главной мечте

19.05 / Сон Хын Мин отслужил в армии и вернулся в “Тоттенхэм”

08.06 / Составлен рейтинг стран по доступности газа для населения

01.05 / Разумков считает, что COVID-19 могут болеть до 15 нардепов

07.05 / Доктор Мясников: “Приехать в больницу просто – выехать трудно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска