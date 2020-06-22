В Сети опубликованы живые фото часов Samsung Galaxy Watch 3

22.06.2020, 22:25, Новости дня

В Сети продемонстрировали живые изображения новой модели умных часов под названием Galaxy Watch 3.

В частности, южнокорейский бренд в ближайшее время проведет презентации, на которой рассекретят аппарат. Эксперты прогнозируют, что дебют состоится одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note20. Премьера запланирована на август, тогда как сейчас уже известные некоторые характеристики умных часов.

В частности, модель получит современную оболочку Tizen 5.5 с расширенными опциями. Также известно, что модель поступит на рынок в двух версиях с экранами на 1,2 и 1,4 дюйма. Умные часы обладают 8 гигабайтами встроенной памяти и 1 гигабайтом оперативной памяти. Новинка соответствует стандартам защиты IP68 и MIL-STD-810G.