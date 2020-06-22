 

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

22.06.2020, 22:16, Новости дня

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала рассказал о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он находится в реанимации. Коронавирус позади, но инфекция оставила последствия. Насчет почек, насчет сердца. Насчет вируса уже можно не переживать», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

«Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Каждый день я его посещаю, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, что меня узнает», – добавил боец.

Напомним, в середине мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Позднее информацией о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова поделился президент компании Fight Nights Global, проводящей турниры по смешанным единоборствам, Камил Гаджиев.



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