 

Макрон обвинил Эрдогана в ведении «опасной игры» в Ливии

22.06.2020, 21:53, Новости дня

Анкара играет в Ливии в «опасную игру» и нарушает все обязательства по итогам берлинской конференции, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон турецкому лидеру Тайипу Эрдогану.

«У меня уже была возможность очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции [по Ливии]», – приводит слова Макрона ТАСС.

С таким заявлением президент Франции выступил в ответ на поддержку Турцией Правительства национального согласия Ливии, отмечает Reuters.

Кроме того, в понедельник состоялся телефонный разговор между Макроном и Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры Франции и США подчеркнули необходимость прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров между сторонами конфликта.

«Президент Трамп и президент Макрон вновь заявили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена с целью предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый», – сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, добавив, что лидеры США и Франции в ходе разговора также «обсудили важнейшие двусторонние и региональные вопросы».

Напомним, в минувшую среду глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность позитивного влияния США на ситуацию в Ливии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же подчеркнули, что участие Москвы в процессе необходимо.



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