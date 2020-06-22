 

Сирийские курды обсуждают с возглавляемой США коалицией исключения из санкций

22.06.2020, 21:45, Новости дня

Курдские власти на северо-востоке Сирии ведут переговоры с военными союзниками из международной коалиции, обсуждая обещанное исключение из американского санкционного режима в отношении сирийского правительства, сообщил высокопоставленный представитель курдской администрации.

В Вашингтоне заявляют, что анонсированные на прошлой неделе санкции ознаменуют начало масштабной кампании экономического и политического давления на сирийского президента Башара Асада с целью склонить его к политическому урегулированию конфликта.

Северо-восточная часть Сирии находится под контролем курдских формирований, которые помогали возглавляемой США коалиции в борьбе с «Исламским государством».

Вице-президент региональной администрации Бадран Джиа Курд отметил, что санкции могут нанести существенный ущерб региону, который ведет торговлю с подконтрольными правительству районами и использует сирийский фунт, курс которого сильно понизился.

«Это приведет к очень большому увеличению цен и ослаблению торговой деятельности внутри Сирии, в то время как границы с Ираком закрыты, то есть регион уже находится в состоянии экономической осады», – отметил Джиа Курд.

«Они сказали, что на самоуправляющиеся регионы не будут распространяться санкции по «закону Цезаря», но механизмы и средства достижения этого исключения еще обсуждаются с международной коалицией», – добавил он.

Закон Цезаря получил свое название в память о сирийском фотографе, которому удалось запечатлеть массовые убийства, пытки и другие преступления в стране.

По словам официального представителя Госдепартамента, при введении санкций против правительства Асада США предусмотрели исключения для гуманитарной помощи по всей территории Сирии и будут продолжать тесное сотрудничество с партнерами.

«Мы не даем комментариев по содержанию частных дипломатических бесед», – отметил представитель Госдепартамента.

Коалиция заявляет, что санкции не будут препятствовать доставке гуманитарной помощи и стабилизационным усилиям на северо-востоке Сирии.

Новые санкции предусматривают замораживание активов всех лиц, ведущих дела с Сирией, вне зависимости от национальности.



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