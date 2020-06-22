В Белом доме больше не измеряют температуру у каждого посетителя

22.06.2020, 21:45, Новости дня

В понедельник Белый дом сократил количество проверок температуры для посетителей, однако каждого, кто находится в непосредственной близости от президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, по прежнему проверяют на коронавирус.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сказал, что это решение было вызвано тем, что в американской столице начался второй этап открытия экономики.

«В связи с тем, что Вашингтон, округ Колумбия, сегодня вступает во вторую фазу, Белый дом сокращает комплексные проверки температуры», – заявил Дир.

В течение последних трех месяцев у всех посетителей Белого дома проверяли температуру, прежде чем они могли попасть в резиденцию президента США.

«В дополнение к социальному дистанцированию, дезинфекции рук, регулярной уборке всех рабочих мест и добровольному ношению масок, каждый сотрудник или гость, находящийся в непосредственной близости от президента и вице-президента, пока подлежит проверке температуры, отвечает на вопросы об истории болезни и проверяется на наличие COVID-19», – сказал Дир.