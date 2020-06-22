 

Индийские эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов прошедшей недели

22.06.2020, 21:30, Разное

Индийские эксперты, представляющие издание GSMArena, назвали 10 самых популярных смартфонов прошедшей недели. По результатам проведенного среди пользователей опроса, большее внимание смогли получить флагманские устройства от производителей Xiaomi и Samsung.
Лидером рейтинга оказался мобильный аппарат Note 9 Pro, китайского бренда Redmi. По востребованности смартфону, оснащенному свежим процессором Qualcomm Snapdragon 720G, удалось обойти Samsung Galaxy A51. Третью строчку в списке занял бюджетный Redmi Note 9, представленный в стандартной модификации.

Четвертое место досталось Redmi 9 с 6,53-дюймовым дисплеем и расширением Full HD+. После него следует Galaxy A71, а далее в рейтинге расположились три модели китайской фирмы: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Note 9S. В ТОП самых популярных устройств вошли также аппараты M31 и A21s, относящиеся к линейке Galaxy. Модель Nord от производителя OnePlus из списка выбыл, но специалисты полагают, что в он сможет вернуться на свои позиции после официального представления. “Десятку” покинул также iPhone SE второго поколения, получивший от “яблочной” корпорации лучшую в истории iPhone камеру.



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