Трое суток без еды и взрослых: в Москве мать заперла детей в квартире

22.06.2020, 21:25, Новости дня

Оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних — уголовное дело сразу по двум статьям возбудила полиция после того, как обнаружила в одной из московских квартир пятерых детей в возрасте от двух до 12 лет. Мать оставила их без еды на несколько суток. Как такое могло случиться и куда смотрели органы опеки?

Наличники оторваны — скорее всего, это пришлось сделать полицейским, которые приехали вызволять детей. Двери сотрудники правоохранительных органов выламывали. Сейчас дома никого нет.

В квартире пятеро детей, старшей из которых двенадцать лет, а младшему всего два года, провели трое суток одни, без взрослых. Мать их оставила одних фактически без еды. Услышав крики детей, соседи вызвали полицию. Мать появилась дома, когда детей там уже не было. Известно, что она безработная, живет на пособия. Соседка ничего хорошего сказать о ней не может. Отец детей воспитанием тоже не занимается.

— А отец детей где?

— Сидит в тюрьме.

— А за что?

— Наркотики.

Впрочем, некоторые Елене сочувствуют.

— Она уехала на дачу. Там месяц назад был пожар, дом сгорел. Она, естественно, перевезла детей обратно. Самой приходится ездить, разбирать. Ей помощи ждать неоткуда.

С самой Еленой нам поговорить не удалось. Трубку взял мужчина, назвавшийся другом.

Многодетная семья давно стоит на учете в органах опеки. В настоящее время все дети чувствуют себя хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все дети временно направлены в Центр поддержки семьи и детства. С ними работают психологи.

К органам опеки теперь есть вопросы у Следственного комитета.

"В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства", — заявил старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело в отношении матери возбуждено по двум статьям. Присутствует большая вероятность, что прав на всех пятерых Елену лишат.