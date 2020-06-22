 

На базе “Монако” произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек

22.06.2020, 21:25, Новости дня

В понедельник, 22 июня на месте строительства новой тренировочной базы футбольного клуба "Монако" в Ла-Тюрби произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек.

"Во время работ по укреплению утеса оторвалась часть скалы, что стало причиной смерти рабочего, – говорится на официальном сайте монегасков. – Инцидент произошел в зоне строительных работ, к которому не имели доступа персонал и футболисты клуба".

Чемпионат Франции в апреле был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Победителем Лиги 1 был признан "Пари Сен-Жермен". "Монако" расположился на девятой строчке турнирной таблицы.

Напомним, в составе "Монако" выступает российский полузащитник, воспитанник московского ЦСКА Александр Головин, который в текущем сезоне принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Губернатор Куйвашев предостерег от «пьянок со старыми друзьями» в условиях коронавируса

13.06 / В Москве мужчину ранили в живот из травматического пистолета

09.06 / В США прощаются с Джорджем Флойдом

20.05 / Армия Хафтара отводит свои подразделения от Триполи в связи с Ураза-байрамом

12.04 / В лечении болезни Альцгеймера поможет ультразвук

10.06 / Госдеп не поверил в притеснение православных на Украине

18.05 / «Аэрофлоту» одобрили выделение 7,9 млрд рублей субсидий

11.06 / NZZ – в Германии заговорили о расизме — африканцы чувствуют себя в стране инопланетянами

17.04 / Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

11.04 / Аваков призвал замглавы ГБР уйти с должности. В бюро отреагировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска