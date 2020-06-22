Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

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22.06.2020, 21:25, Новости дня

Виталий Васильев, которого обвиняют в убийстве студента медицинского университета, арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Волгограда.

Постановление в отношении Васильева пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.

22-летний Васильев был задержан в Смоленске. Его обвиняют в убийстве 17-летнего студента, гражданина Азербайджанской Республики. На теле пострадавшего нашли более десяти ножевых ранений. Совершив преступление, Виталий Васильев пытался бежать из страны.



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