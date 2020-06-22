Опубликованы кадры взрыва в доме на Позняках

22.06.2020, 21:25, Новости дня

Взрыв в шестом подъезде дома по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел 21 июня в 10.00. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из подъезда 23 человека.

Также они нашли тела трех погибших – двух женщин 1943 и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения – остается неизвестной. В результате происшествия пять человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы, но к вечеру 21 июня их выписали из больницы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

К проведению поисково-спасательных работ и охране правопорядка привлечено 460 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии, а также 30 единиц техники.