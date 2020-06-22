В Иране заявили, что проинформировали Украину о готовности решить вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета МАУ

22.06.2020, 21:25, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что его страна проинформировала Украину о готовности решать юридические вопросы, возникшие в связи с крушением Boeing авиакомпании МАУ, в частности – о порядке выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров и возмещения за авиалайнер. Об этом глава МИД сказал в телефонном разговоре со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщила 22 июня пресс-служба МИД Ирана.

Зариф отметил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Иран продолжает заниматься этими вопросами.

По словам главы МИД Ирана, в ближайшие дни черный ящик сбитого самолета будет отправлен во Францию для расшифровки. При этом еще 17 июня в иранском правительстве допустили расшифровку самописцев в Украине при условии участия в процедуре специалистов Международной организации гражданской авиации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.