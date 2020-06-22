Музей современной истории открывает масштабную выставку о Нюрнбергском процессе

22.06.2020, 21:24, Новости дня

Государственный центральный музей современной истории РФ открывает выставочный проект «Нюрнбергский набат. Без срока давности» – первый в стране масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия.

Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В экспозиции участвуют более 1000 уникальных экспонатов – как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, абсолютное большинство из них демонстрируется впервые, сообщается на сайте канала «Культура».

Представлены личные вещи участников Нюрнбергского процесса и жертв нацистского террора, подлинные исторические документы и архивная кинохроника, раскрывающие историческое значение Международного военного суда, а также свидетельствующие, что уже в 1942 году Советский Союз стал первой страной, организовавшей показательные суды над нацистами за преступления против человечества.

Руководителем проекта и автором сценарной экспозиции стал Александр Звягинцев – историк, правовед, автор многочисленных книг и фильмов о Нюрнбергском процессе. Партнерами Музея современной истории РФ в подготовке выставки стали: Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Архив внешней политики Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Международный комитет Красного Креста, Галерея Мамонтовых.

Нюрнбергский судебный процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Это крупнейшее правовое деяние представителей разных стран и идеологий, объединившихся для осуждения военных преступников. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми.

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, остальные отбыли пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.