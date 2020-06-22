 

Лукашенко рассказал об отсутствии демократии

22.06.2020, 21:23, Разное

Чем ближе оказываются выборы президента Белорусии, тем более накаленной становится обстановка в медийной среде. Пока у главных конкурентов Александра Лукашенко неожиданно возникают проблемы с законом, сам он пользуется любой возможностью для публичных выступлений.

В частности, 22 июня он решил поговорить о демократии с военными. По этому вопросу у него есть вполне определенная позиция. “Вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране”, – обратился он к коллективу 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В подтверждение своих слов он посоветовал им обратить внимание на то, что происходит во Франции во время разгона акций протеста желтых жилетов. Там на улицах орудовали не только полицейские, но и армия. В США в условиях массовых беспорядков по всей стране также были приняты жесткие решения, в которых можно рассмотреть ограничения свободы.

Александр Лукашенко поспешил напомнить военным также об изменении военной доктрины Белоруссии.По его словам, больше в мире не будет войны фронт на фронт. Боевые столкновения будут выглядеть иначе, и военные силы страны должны иметь возможность отреагировать на это.



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