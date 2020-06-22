Фактор К (при чем тут Рамзан Кадыров?)

22.06.2020, 21:18, Разное

В Грузии задержан россиянин. Его подозревают в подготовке заказного убийства. Скоро выборы. При чем тут Рамзан Кадыров?

Глава Чечни любит делать громкие заявления в адрес Грузии: то обеспокоится «политической дестабилизацией» в стране и угрожает «мифическим десантом», то обвиняет в экспорте террористов на территорию России. В Тбилиси слова Кадырова воспринимали то с разочарованием, то с иронией, но никогда всерьез. До тех пор, пока имя чеченского лидера не всплыло в деле о предполагаемой подготовке заказного убийства известного грузинского журналиста Георгия Габуния.

На днях в центре Тбилиси сотрудники контртеррористического центра СГБ Грузии провели громкую спецоперацию по задержанию «выходца из Северного Кавказа». Несколько дней после операции 12 июня ни имени, ни причин задержания журналисты выяснить не могли, в СГБ официальных разъяснений не давали.

Вокруг загадочного задержания начали множиться слухи. Ведомство вынуждено было обратиться к журналистам с призывами «не тиражировать неподтвержденную официально информацию», но отказывалось комментировать дело.

Имя Рамзана Кадырова всплыло на третий день, 15 июня. Телеканал Formula со ссылкой на надежный источник в спецслужбах сказал о связи задержанного гражданина РФ с чеченским главой. Журналисты телеканала утверждали, что некто Васамбек Боков, уроженец Ингушетии, прибыл в Грузию из Украины, жил в Тбилиси на съемной квартире и вел слежку за журналистом Георгием Габуния.

Зафиксировав круг общения и маршруты передвижения телеведущего, Боков должен был вернуться в Украину с отчетом, а вместо него исполнители должны были отправить киллера, который бы и совершил заказное убийство. Заказчиком при этом, по информации телеканала, выступают чеченские власти и сам Рамзан Кадыров.

Фото: РИА Новости

Про то, что возможное покушение координировалось из Украины, рассказывает бывший боец батальона «Донбасс», грузинский военный и чиновник, проживающий в Киеве, Вано Надирадзе. Он утверждает, что имя Георгия Габуния всплыло после ареста и обвинения в госизмене генерала службы безопасности Украины Валерия Шайтанова в апреле этого года. Тогда якобы украинские спецслужбы и передали данные о готовящемся покушении на журналиста грузинским коллегам.

А глава Совета старейших Панскисского ущелья, где преимущественно живут кистинцы — грузинские чеченцы, Хасо Хангошвили заявил, что за несколько дней до ареста Боков гостил у него дома и рассказывал о намерении возвращаться в Украину на пароме из Батуми.

Стоит отметить, что вместе с Боковым, по неподтвержденным данным, арестован и сын Хангошвили.

Вся эта информация официального подтверждения до сих пор не имеет. Представители службы безопасности Грузии только подтвердили факт расследования дела о покушении на журналиста. Сам Габуния, а также Гварамия, который сейчас возглавляет телеканал «Мтавари», вызваны на допрос.

В своих заявлениях по этому делу первые лица Грузии имени Габуния и тем более Кадырова не используют. Премьер, президент и председатель парламента поблагодарили Службу госбезопасности за «проведение антитеррористической операции». Ведомство «своевременно и с высочайшим уровнем профессионализма пресекло попытку посягательства на жизнь человека», — сказала президент Саломе Зурабишвили

Напомню, телеведущий Георгий Габуния стал «знаменит» после скандальной речи в эфире телеканала «Рустави-2». 7 июля 2019 года он начал свою передачу с монолога на русском языке. При этом использовав почти исключительно обсценную лексику — русский мат. Адресатом его оскорбительного обращения был Владимир Путин.

Георгий Габуния. Скриншот: http://rustavi2.ge/

Монолог этот последовал за стихийными протестами в Тбилиси, начавшимися почти год назад, 20 июня. Причина — скандал вокруг российского коммуниста Сергея Гаврилова, которого в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи православия организаторы встречи из правящей партии «Грузинская мечта» усадили в кресло председателя парламента Грузии.

Многие грузины, в основном молодежь, восприняли этот жест как оскорбление и предательство национальных интересов.

В стране начались акции протеста — антиправительственные и против оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признала после вооруженного конфликта в августе 2008 года.

Ничего нового в словах Габуния грузины не услышали, но сама оскорбительная форма обращения многих возмутила. В обществе началась ожесточенная полемика. В итоге Габуния был отстранен от ведения передачи, а гендиректор телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия был вынужден принести публичные извинения. «Есть красная линия, переступать которую нельзя. Также должно быть чувство вкуса и меры… Канал категорически не разделяет форму выражения мнения господином Габуния и считает, что это не соответствует ни аудитории, ни высоким стандартам канала», — пояснил тогда Гварамия.

Выступление Габуния жестко осудили грузинские власти и сам российский президент. РФ на скандал и последовавшие за ним протесты ответила санкциями и в самый разгар туристического сезона запретила прямые авиаперелеты между странами.

Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2» в Тбилиси. Фото: РИА Новости

Прокомментировал произошедшее и Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале глава Чечни написал, что Габуния «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем». «В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

После этого скандала наступило затишье. Габуния вернулся на телевидение и так же ведет политическую передачу, правда, теперь под присмотром телохранителей. И вот новый скандал с предполагаемым покушением.

Разман Кадыров уже высказался на эту тему в своем Telegram-канале: «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционируюший себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия».

Надо отметить, что глава Чечни с завидной регулярностью обращает свои взоры и помыслы в сторону Грузии.

Еще в 2015 году власти Чечни утвердили Стратегию социально-экономического развития республики до 2025 года. В частности, она включает план строительства дороги Итум-Кали, соединяющей Россию и Грузию через Чечню. В документе указывается, что дорога вдоль реки Аргун из Итум-Кали до грузинской границы находится в числе стратегических инвестиционных проектов республики, инициированных на федеральном уровне. Ориентировочная стоимость работ около 30 млн долларов. Работы по реконструкции 49-километрового участка дороги, согласно документу, должны начаться в 2021 году, а закончиться вместе с вводом в эксплуатацию в 2025-м.

Кадыров лично лоббировал этот проект и делал соответствующие заявления в адрес официального Тбилиси. Лидер Чечни выражал уверенность, что дорога поможет усилить товарообмен между Россией и Грузией, а также Ираном и Арменией. Но власти Грузии отвергли существование самого плана строительства второго пограничного перехода с Россией. В 2016 году Владимир Путин назвал строительство дороги целесообразным.

В Грузии уверены, что строительство дороги Итум-Кали укрепит позиции Кадырова в регионе, а страна получит еще один обустроенный участок границы с недружественной Россией.

Вид на пограничную заставу у селения Цой-Педе Итум-Калинского района Чечни на границе с Грузией. Фото: РИА Новости

На близкое расстояние до Тбилиси Кадыров обращал внимание и прошлым летом.

Слова главы Чеченской Республики о том, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 км», в Грузии восприняли почти как угрозу.

Много раньше, в 2010-м, пресс-служба президента Чечни несколько раз распространяла видеоролики, где Кадыров с биноклем в руках пытается разглядеть «шайтанов» у грузинских границ. Тогда он полагал, что через Грузию идет финансирование чеченских боевиков.

«Источников серьезной поддержки — моральной и финансовой — у боевиков сейчас мало осталось. Раньше они получали финансовую подпитку и оружие через территорию Грузии. Через Грузию же в Чечню отправляли и целые группы бандитов. И сегодня можно говорить, что почти единственным источником, где им помогают, где они готовятся, остается Грузия», — заявлял Кадыров.

В деле журналиста Габуния сейчас два главных аспекта — фактор РФ в лице Кадырова и фигура самого телеведущего — главного критика грузинского правительства. И тут немаловажную роль играет внутриполитическая повестка. Во-первых, предстоит выяснить, каким образом Васамбек Боков попал в Грузию, где, как известно, еще с Олимпиады в Сочи не очень рады гостям с Северного Кавказа: при въезде грузинские пограничники открыто чинят им препятствия.

Подобный «подход» в отношении cеверокавказцев стал результатом сотрудничества МВД Грузии и РФ в 2014 году в рамках антитеррористической программы в связи с Олимпиадой. Российских граждан, которые родились по ту сторону Кавказского хребта, долго допрашивали на границе, некоторых отправляли обратно без разъяснения причин.

Но, несмотря на это, именно Грузия остается первой страной на пути в Европу, куда из Чечни попадают оппоненты Кадырова и в целом российской власти.

Во-вторых, правящей партии «Грузинская мечта» теперь придется удерживать баланс: с одной стороны, вести предвыборную кампанию — парламентские выборы намечены на конец октября. Очевидно, что скандал вокруг Кадырова для оппозиции станет еще одним козырем против власти. Как показали последние президентские выборы, российский фактор в предвыборных дрязгах — важное оружие против оппонентов.

Председатель и основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Фото: РИА Новости

Основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, олигарха, который заработал свои миллиарды в России, критики со дня прихода к власти называют «человеком Путина».

«Грузинская мечта» же декларировано ведет политику, целью которой является не раздражать северного соседа.

С другой стороны — из-за высокого общественного интереса официальному Тбилиси вряд ли удаться замять дело Габуния. И не факт, что это не повлечет за собой конфронтацию с Россией.

Марта Ардашелия,

главный редактор русскоязычного онлайн-журнала о Грузии SOVA,

специально для «Новой».