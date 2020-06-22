Представители РФ и США в Вене обсудили продление ДСНВ

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22.06.2020, 21:16, Новости дня

Москва и Вашингтон провели консультации в Вене по стратегической стабильности, стороны обсуждали продление договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявили в МИД России.

«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Россию представлял замглавы МИД Сергей Рябков, США – спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря Маршалл Биллингсли.

Ранее заявлялось, что в Вашингтоне ожидают прибытия на венскую встречу 22 июня в том числе представителей Китая, что вызывало удивление у Москвы. Рябков заявил, что консультации по вопросам стратегической стабильности в Вене пройдут в формате РФ – США.



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