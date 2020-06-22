 

Чрезмерная физическая нагрузка на работе может оказаться вреднее сидячего образа жизни

22.06.2020, 21:15, Разное


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Хорошо известно, что физические упражнения продлевают жизнь и улучшают здоровье. Но на практике не сравнивалась продолжительность жизни людей, которые в течение жизни в связи с характером работы ведут преимущественно сидячий образ жизни, и тех, кто по роду деятельности постоянно сталкивается с физической нагрузкой.

Регулярная физическая активность может оказаться вредной для здоровья, если она слишком интенсивна. К таким выводам пришли ученые, которые наблюдали за представителями различных традиционных искусств Японии. Новое исследование, проведенное учеными из Токийского технологического института, опубликовано в Palgrave Communications.

Авторы сравнили данные о здоровье и продолжительности жизни 699 артистов, которые представляли четыре различных традиционных японских вида искусства: кабуки (театр, связанный с большой физической нагрузкой), садо (чайные церемонии), ракуго (рассказывание комичных историй) и нагаута (игра на музыкальных инструментах).  

Ученые сообщили, что полученные данные не соответствовали их ожиданиям. Они предполагали, что артисты театра кабуки живут дольше, потому что их род деятельности связан с физической активностью. Но анализ показало, что представители этого вида традиционного искусства жили меньше, чем другие участники исследования.

Избыточные упражнения на выносливость и чрезмерная физическая активность нивелирует пользу упражнений для актеров театра кабуки, предполагают ученые.  



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