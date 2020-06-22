Мнение: Вестник колониальной администрации. Вторая серия
22.06.2020, 21:10, Разное
Опубликована 2-я серия записей телефонных разговоров Байдена с Порошенко, в которой Порошенко по уровню лизоблюдства и угодничества перед своим белым господином пробил новые глубины дна, а схема управления Украиной Демократической Партией США стала еще более наглядной и понятной, ну кроме разве что для совсем уж упоротых членов секты свидетелей евромайдана.
Очевидно, что это далеко не все обнародованные записи – до выборов в США мы увидим еще несколько серий, которые явно не понравятся Демократической партии США и "святому майдану".
Некоторые детали.
Прямо таки "Вестник колониальной администрации".
Источник: Colonel Cassad
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