 

Мнение: Вестник колониальной администрации. Вторая серия

22.06.2020, 21:10, Разное

Опубликована 2-я серия записей телефонных разговоров Байдена с Порошенко, в которой Порошенко по уровню лизоблюдства и угодничества перед своим белым господином пробил новые глубины дна, а схема управления Украиной Демократической Партией США стала еще более наглядной и понятной, ну кроме разве что для совсем уж упоротых членов секты свидетелей евромайдана.

Очевидно, что это далеко не все обнародованные записи – до выборов в США мы увидим еще несколько серий, которые явно не понравятся Демократической партии США и "святому майдану".

Некоторые детали.

Прямо таки "Вестник колониальной администрации".

Источник: Colonel Cassad



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