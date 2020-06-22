 

Мужчина с ножом хотел ограбить магазин в Москве, но обнялся с кассиром и передумал

22.06.2020, 21:08, Новости дня

Москвич решил ограбить магазин, вооружившись ножом, но раскаялся, обнял кассира, извинился и ушел.

В магазин на Поварской улице пришел вооруженный ножом 24-летний мужчина и потребовал отдать деньги из кассы, на тот момент там находилось 10 тыс. рублей.

Кассирша отказалась отдавать деньги и стала общаться с грабителем. Мужчина убрал нож и попытался обнять продавца, а затем быстро ушел из магазина. Видео публикует «НТВ».

Позже полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек объяснил, что решился на преступление из-за материальных трудностей: у него два кредита и четыре микрозайма, кроме того он поссорился с женой, родителями и начальством. Мужчина пояснил, что для решения проблем ему нужно 360-400 тыс. рублей.

По словам задержанного, он три раза заходил в магазин и никак не мог решиться, но как только он достал нож, ему стало стыдно. «Мозги встали на место, подумал, что же я творю», – рассказал задержанный.

Ранее в Китае двое грабителей пытались попасть в закрытый магазин, разбив стеклянную витрину, один из них случайно бросил кирпич в своего подельника.



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