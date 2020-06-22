 

В общественных палатах назвали недопустимым «параллельное наблюдение»

22.06.2020, 21:08, Новости дня

Распространяемая в Сети информация о прекращении набора наблюдателей общественными палатами регионов не соответствует действительности, а «параллельное наблюдение» противоречит законодательству, заявили члены региональных общественных палат.

«В настоящее время в сети Интернет от имени некоего Альянса независимых наблюдателей проводится набор «наблюдателей». Сообщается, что «Общественные палаты регионов с 20 июня 2020 года прекратили набор наблюдателей». Одновременно объявлен сбор «добровольных пожертвований на Яндекс-кошелек «Гражданин наблюдатель» на организацию этого и будущих наблюдений». Заявляем, что информация о прекращении набора наблюдателей общественными палатами регионов является не соответствующей действительности. Попытки, используя интерес граждан к предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, обманными средствами организовать невнятное параллельное «общественное наблюдение», противоречащее законодательству, неприемлемы, а стремление при этом пополнить собственную кассу через непрозрачные финансовые схемы ставит все эти действия на грань мошенничества», – передает РАПСИ текст заявления региональных общественных палат.

В настоящее время Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов получили более 340 тыс. заявок более чем от 1600 общественных организаций, 18 политических партий и от российских граждан вне зависимости от их политических взглядов, напоминают общественники. Набор кандидатур в наблюдатели продолжается.

«Предлагаем всем желающим стать полноценными, обладающими всей полнотой прав наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Для этого необходимо лишь подать документы согласно установленному порядку», – заключили заявители.

Напомним, 1 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, это будет выходной. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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