Американский солдат передал секретные данные британским сатанистам

22.06.2020, 20:53, Новости дня

Военнослужащий американской армии передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая исповедует культ сатанизма, информирует телеканал NBC со ссылкой на источники в армии и правоохранительных органах.

Утечка касалась дислоцированных за рубежом войск США, передает РИА «Новости».

Официальные обвинения военному предъявят позже в понедельник.

«Орден девяти углов» базируется в Великобритании, но имеет отделения в других странах. Его называют одним из самых экстремальных и опасных оккультных обществ.

Он известен своими неонацистскими идеологиями.