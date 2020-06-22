Американский солдат передал секретные данные британским сатанистам
22.06.2020, 20:53, Новости дня
Военнослужащий американской армии передал секретную информацию британской ультраправой группе «Орден девяти углов», которая исповедует культ сатанизма, информирует телеканал NBC со ссылкой на источники в армии и правоохранительных органах.
Утечка касалась дислоцированных за рубежом войск США, передает РИА «Новости».
Официальные обвинения военному предъявят позже в понедельник.
«Орден девяти углов» базируется в Великобритании, но имеет отделения в других странах. Его называют одним из самых экстремальных и опасных оккультных обществ.
Он известен своими неонацистскими идеологиями.
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