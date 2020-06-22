Ученые создали атомную модель S-белка, помогающему COVID-19 попадать в организм

22.06.2020, 20:53, Разное

Ученые, представляющие Сеульский национальный университет (Южная Корея), вместе с научными сотрудниками Университета Лихай (США) и Кембриджского университета (Великобритания) смогли создать атомную модель S-белка. Вещество помогает COVID-19 попадать в организм человека.

С целью изучения процессов проникновения в клетки вируса COVID-19 специалистами была разработана специальная программа, позволяющая создавать модели сложных биомолекулярных систем. Благодаря такой технологии можно понять, как на молекулярном уровне происходит взаимодействие внутри белка.

По словам профессора Вонпилоу Им, новейшие модели являются полностью гликолизированными полноразмерными копиями белка SARS-CoV-2, которые доступны и для изучения других специалистов. На построение моделей уровня криоэлектронной микроскопической структуры ушла не одна ночь и не один день, отметил американский ученый.

Для определения структуры данного белка эксперты также решили создать остатки аминокислот и других недостающих элементов. Программа позволила сделать модель всех потенциальных гликанов (углеводов), имеющих связь с опасным белком. Из-за действия гликанов антитела не удается распознать, что мешает разработке вакцины от коронавируса. Результаты исследования команда экспертов намерена в дальнейшем использовать с целью профилактики и терапии COVID-19.