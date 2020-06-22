 

Климатолог усомнился в ускорении потепления в Арктике

22.06.2020, 20:48, Новости дня

Высокие температуры в Русской Арктике, которые были зафиксированы на прошлой неделе, говорят об аномально жаркой погоде, а не об изменении климата или ускорении потепления, рассказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, профессор Генрих Алексеев.

На прошлой неделе в якутском городе Верхоянске столбики термометров показали 38 градусов тепла, что свидетельствует о новом температурном рекорде для всей Арктики. Исходя из этого, британские ученые сделали вывод, что темпы потепления в данном районе Земли соответствуют прогнозам на 2100 год.

«Чтобы говорить об изменении климата, нужно накопить наблюдения хотя бы лет в десять. То есть если в этом году и последующие лет 9 будет такая жара, то можно будет сказать, что да, произошло значительное потепление, сильно повлиявшее на будущее. А пока это просто погодная аномалия», – говорит Алексеев.

Он также рассказывает, что Арктика в принципе быстрее теплеет, чем остальные части земного шара. «Да, поступает больше тепла, быстрее тает лед и так далее. Этот процесс ускорился еще в 90-е годы. Но это не значит, что он будет так однонаправленно идти. Непонятно, насколько это долго будет продолжаться. Самый минимум протяженности морского льда, например, был зафиксирован в 2012 году, но даже это не говорит о каких-то критических изменениях», – подытожил Алексеев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре на севере Сибири, где температура будет выше нормы на 10 – 12 градусов.

Ранее газета ВЗГЛЯД порассуждала, насколько опасно таяние вечной мерзлоты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Путин похвалил врио губернатора Камчатки за проведение всех выплат медикам

14.06 / Разумков объяснил, какие вопросы не смогут выноситься на референдум

03.06 / Азербайджан запретит гражданам выход на улицы из-за вспышки коронавируса

24.04 / Стало известно о нетипичных симптомах коронавируса

02.05 / Повышает риск инсульта: врачи предупредили об осложнениях COVID-19

29.05 / Власти Москвы заявили об отсутствии коллапса из-за коронавируса

12.05 / “Спартак” приобрел у СКА финского нападающего Лехтеря

10.06 / “Сельта” ведет переговоры с “Локомотивом” о выкупе Смолова

23.04 / Утверждено окончательное название перенесенного чемпионата Европы по футболу

10.06 / Украина получит от МВФ кредит на 5 миллиардов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска