Климатолог усомнился в ускорении потепления в Арктике

22.06.2020, 20:48, Новости дня

Высокие температуры в Русской Арктике, которые были зафиксированы на прошлой неделе, говорят об аномально жаркой погоде, а не об изменении климата или ускорении потепления, рассказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, профессор Генрих Алексеев.

На прошлой неделе в якутском городе Верхоянске столбики термометров показали 38 градусов тепла, что свидетельствует о новом температурном рекорде для всей Арктики. Исходя из этого, британские ученые сделали вывод, что темпы потепления в данном районе Земли соответствуют прогнозам на 2100 год.

«Чтобы говорить об изменении климата, нужно накопить наблюдения хотя бы лет в десять. То есть если в этом году и последующие лет 9 будет такая жара, то можно будет сказать, что да, произошло значительное потепление, сильно повлиявшее на будущее. А пока это просто погодная аномалия», – говорит Алексеев.

Он также рассказывает, что Арктика в принципе быстрее теплеет, чем остальные части земного шара. «Да, поступает больше тепла, быстрее тает лед и так далее. Этот процесс ускорился еще в 90-е годы. Но это не значит, что он будет так однонаправленно идти. Непонятно, насколько это долго будет продолжаться. Самый минимум протяженности морского льда, например, был зафиксирован в 2012 году, но даже это не говорит о каких-то критических изменениях», – подытожил Алексеев.

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