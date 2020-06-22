Адвокат раскрыл подробности развода Асмус и Харламова

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22.06.2020, 20:48, Новости дня

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Кристины Асмус, рассказал о разводе актрисы с комиком Игорем (Гариком) Харламовым. Сам процесс начался примерно полтора месяца назад, однако документы пара еще не подала из-за режима самоизоляции.

«Мы сейчас готовим заявление в суд. Документы практически все собраны. Пауза немного возникла из-за того, что мы были на самоизоляции. Я надеюсь, в ближайшие дни все будет подано. Где-то месяц-полтора назад начался процесс. Я думаю, что есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению. Но самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях», – рассказал Кучерена «Рен ТВ».

Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году, однако суд изначально признал их брак недействительным, так как резидент Comedy Club не развелся со своей первой женой. В 2014 году у Асмус и Харламова родилась дочь Анастасия.



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