Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на Парад победы в Москву

22.06.2020, 20:40, Новости дня

КИЕВ – Украинский народ – был братским для России народом, и останется им на века. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который транслировался 21 июня в эфире телеканала «Россия 1».

«[…] мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. Украина и украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», – подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос о Крыме, приобретя который, Россия «потеряла практически Украину».

Он также отметил «неизбежность» посещения Кремля высшим руководством Украины: «Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет. Вопрос – когда? Но мы подождем», – заявил Владимир Путин в интервью, которое размещено на сайте «Россия 1».

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном на сайте президента Украины 22 июня, лидер республики Владимир Зеленский отметил, что не поехал бы на парад в Москву.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», – отметил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Он называл «сложным вопросом» вопрос о том, если ли надежда на то, что «с Владимиром Путиным можно заключить соглашение о мире, особенно в тех условиях, что сейчас они показывают свою силу, готовясь к военному параду в Москве?»

«Это сложный вопрос. Скажу вам откровенно, у меня нет времени на то, чтобы верить или не верить Владимиру Путину. Я просто должен делать свою работу, как я считаю правильно, чтобы достичь результата», – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

О параде по замыслу Кремля

В интервью Украинскому национальному информационному агентству «Укринформ» заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что «парад, по замыслу Кремля, должен был стать наглядной демонстрацией того, что Россия продолжает оставаться в списке «великих держав», которые решают судьбу мира».

«Однако список лидеров стран, которые согласились приехать на парад в Москву, показывает, что этот замысел не удался. Даже руководители некоторых стран СНГ отказались», – подчеркнул Василий Боднар.

Кремль и менталитет украинцев

Политолог Олег Лисный считает, что заявления президента России Владимира Путина о братстве народов демонстрируют непонимание Кремлем менталитета украинцев.

«По-моему, это желание Владимира Путина, которое он хочет воплотить в жизнь, и это уже опасно для «братьев» – когда в Кремле тебя называют братом, то нужно готовиться к войне», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что в России не оставляют надежду восстановить копию Советского Союза, или хотя бы получить «фрагмент» той модели государственного устройства за счет соседних стран.

«Когда Владимир Путин говорит, он размышляет в логике царя – у россиян есть вера в доброго царя, в Украине этого нет. И сейчас нужно напугать своих граждан больше, чем коронавирус, показать, что Россия – это «осажденная крепость», в которой не время искать нового лидера», – отмечает Олег Лисный.

Россия, по его словам, изменила свое отношение к украинской власти, поскольку Киев не желает следовать в фарватере агрессивной политики Кремля. Однако, подчеркивает политолог, в России была все же надежда, что новая украинская власть будет готова к укреплению сотрудничества с Кремлем.

«НАТО пошли навстречу Украине, предоставив программу расширенных возможностей, Соединенные Штаты поставили новую партию Джавелин и оборудования и планируют укрепить Военно-морские силы. Это уже символы для Москвы, что с этой властью не удастся что-то такое решить в своих интересах. А для Украины поддержка Запада позволяет уверенно смотреть в глаза на переговорах в Нормандском формате, занимать сильную позицию», – отмечает Олег Лисный.

Россия, Украина, информационная война

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что Кремль системно пытается продвинуть в украинское информационное пространство мысль о конфликтности позиции официального Киева.

«Цель таких посылов понятна – противопоставить свой образ образу украинской власти, сформировать имидж агрессора в лице руководства Украины. И – легализовать российскую оккупацию украинских земель, как для украинского, так и для российского информационного пространства», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что, к сожалению, борьба с подобными фейками идет преимущественно в украинском информационном пространстве.

«И в этом главная проблема Украины, она находится в информационной войне – в состоянии обороны, рефлексии, демонстрируя тактику в ответ на нападения. Изначально это является проигрышной стратегией», – подчеркивает Богдан Петренко.

По его словам, украинская риторика в информационной войне должна быть наступательной, на «территории врага».

«Например, сколько мы будем еще дискутировать на тему братских украинского и российского народов? Вместо этого нужно вести дискуссию о существовании русского народа вообще в российском информационном поле. Выигрышной для украинцев была бы тактика формирования у россиян сомнений в целесообразности войн, которые ведет Кремль, персональной ответственности каждого, кто поддерживает агрессивную политику Кремля, ответственности за жертвы вооруженных конфликтов, в которых участвует Россия», – отмечает Богдан Петренко.