Жена племянника князя Монако Беатрис Борромео снялась в рекламной кампании ювелирного бренда

22.06.2020, 20:35, Разное

Когда-то представительница знатного итальянского рода Борромео, Беатрис, работала моделью и дебютировала в этой роли в 16 лет. Теперь она является женой Пьера Казираги, племянника князя Монако Альбера II, и съемки в рекламе стали для нее редкостью. Но недавно Беатрис сделала исключение из правил и украсила кампанию ювелирного бренда Buccellati.

Съемки проходили в итальянской столице, где Беатрис жила 10 лет назад. Автором фотосессии выступил известный британский фотограф Джош Олинс, который запечатлел Борромео на фоне величественной римской архитектуры и эффектных видов на ночной город. На фото Беатрис демонстрирует массивные серьги, сложносочиненные колье, литые браслеты, драгоценные часы и другие украшения.

Отметим, cейчас Борромео живет вместе с мужем в Монако, и недавно он и его семья стали обладателями крепости, расположенной в долине Луары, в южных Французских Альпах. Местность считается одной из самых живописных в мире, а сам ренессансный замок Борегар внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Масштабы замка рассчитаны на большую семью, какой их семья и является: в 2017 году у Пьера и Беатрис родился их первый сын Стефано, в 2018-м – второй, Франческо.

Беатрис Борромео Беатрис Борромео