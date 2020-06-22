Режиссер Джон Ли Хэнкок в интервью HELLO.RU: “Когда я снимал фильм “Основатель” о создании сети “Макдональдс”, постоянно хотелось картошку фри”

22.06.2020, 20:35, Разное

В 40-х братья Мак и Дик сократили время на производство гамбургеров – клиент получал заказ за 30 секунд. Увидев это, 52-летний Рэй Крок, который тогда продавал миксеры, предложил им создать франшизу. Не спросив жену, он заложил свой дом, чтобы открыть новый “Макдональдс”, а потом еще один и еще один… Для ускорения распространения сети он вносил различные нововведения, на которые братья не спешили соглашаться – к примеру, делать молочный коктейль из сухого молока, а не из настоящего – тогда Рэй нашел способ, как отнять права на их собственный бренд – “Макдональдс”. Братья не получили даже процента от доходов сети.

Джон, “Основатель” вышел четыре года назад. Какой отклик вы получили?

Один журналист отправил сценарий “Макдональдсу”, на что компания ответила: “Рэй Крок – успешный, талантливый, потрясающий человек, неудивительно, что кто-то снял кино о его жизни”. Это был умный ход. Я думал, что люди, посмотрев фильм, будут ненавидеть Рэя, но большинство поддерживало его. Самые частые фразы: “Рэй сделал то, что нужно было сделать, а братья мешали развитию бизнеса”. Больше всего меня порадовало, что теперь работу изучают на бизнес-факультетах – на ее примере рассматривают этическую сторону американского капитализма. Несколько раз меня даже вызывали в учебные заведения, чтобы обсудить эту моральную дилемму.

О чем вы подумали, когда узнали, что картина выйдет в России спустя столько лет?

Я удивился, но рад, что это вообще произошло. Когда делаешь кино, хочешь, чтобы его увидело как можно больше людей по всему миру. Это делает меня счастливым.

И чем это отличается от желания Рэя Крока, который хотел накормить всю планету гамбургерами и построить “Макдональдс” по всему миру?

Когда я создаю кино, я не делаю это с целью распространить его по всему свету, я просто делаю то, что мне нравится. Я стараюсь снять самую лучшую версию фильма из всех возможных. Это особое удовольствие – слышать от людей из других стран, что они знают мои проекты, и истинное наслаждение – когда они говорят, что им понравилось. В такие моменты я понимаю, какой маленький мир, в котором мы все живем. Это удивительно, что людям из разных стран может понравиться один и тот же фильм. Любовь к кино объединяет нас.

С одной стороны, в этом есть магия: в какую страну не приедешь, там обязательно есть тот же Биг Мак, Кока-кола и картошка фри. С другой – зачем, посещая чужой мир, есть свою еду? Почему бы не попробовать что-то местное? Как вы воспринимаете глобализацию?

У разных людей разное мнение на этот счет. Сама идея, что какое-то одно заведение стало международным, – немного сумасшедшая. Кто он – человек, который распространил Макдональдс не только по всей Америке, но и по всему миру, – гений или мошенник? Хорошо это или плохо – не знаю, люди спорят на эту тему много лет. Обсуждение не утихает и по сей день. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

Если вы приезжаете в другую страну и видите “Макдональс”, что вы чувствуете?

Я испытываю целую гамму эмоций. В каком-то странном смысле “Макдональдс” – символ мирового господства.

Вы имеете в виду мирового господства Америки над другими странами?

Нет, я сейчас говорю именно про господство “Макдональдса” в гастрономической индустрии.

Разве это не одно и то же – господство “Макдональдса” и Штатов?

Идея распространить “Макдональдс” принадлежала Рэю Кроку, а не всей Америке.

Вы сами едите в этой сети?

Да, но редко, раз – максимум два в год. Но во время съемок фильма “Основатель” я не мог отделаться от мысли о фастфуде, особенно о картошке фри. Раз десять, наверное, я ел в “Макдональдсе”, пока снимал историю Рэя.

Жена говорит Рэю Кроку: “У нас и так все хорошо. Почему ты просто не можешь остановиться и быть со мной дома?” Из фильма я тоже этого так и не поняла: зачем Рэю было создавать франшизу? Откуда корни у этого желания – быть успешным?

Основной конфликт между женой и Рэем кроется в том, что ей было достаточно того, что есть, а ему нет. Для людей вроде Крока: всегда всего будет мало, они никогда не останавливаются. Это очень американский концепт – быть успешным. Особенно в 50-е годы. После Второй мировой войны наступил расцвет Штатов. Царила атмосфера вдохновения. Каждый хотел заработать много денег, чтобы отправить детей в колледж и дать им лучшие возможности в жизни, оставить большое наследство после смерти. Большинство людей уходило на пенсию в 55 в то время. А Рэй Крок нет, он очень умный и трудолюбивый человек. Все, кто его когда-либо видел, говорили, что не встречали более трудолюбивого человека. Его окружали более успешные люди, чем он сам. И он видел, что они добились успеха благодаря своим идеям. Он понимал, что он может так же и даже больше, но просто ему не представилась такая возможность. И он видел ее в бизнесе братьев Макдональдов. Когда я впервые прочитал сценарий Роберта Д. Сигела, он меня заворожил тем, что в начале ты сопереживаешь главному герою, а начиная с середины – он начинает тебя отталкивать.

Когда смотрела фильм, испытывала те же эмоции. И даже провела параллель с сериалом “Во все тяжкие”: сначала я болела за Уолтера Уайта, а потом перестала его понимать, когда он стал Хайзенбергом.

Хорошее сравнение. Идея “Макдональдса” принадлежала братьям Маку и Дику, но если бы не Рэй, то он бы никогда не распространился по всему миру. Мне кажется, изначально Рэй не хотел отнять бизнес у братьев, но из-за того, что они ставили ему палки в колеса, не поддерживали его идеи, ему пришлось забрать права у них, чтобы создать свою империю.

Большинство ваших фильмов о положительных героях – “Спасти мистера Бэнкса”, “Невидимая сторона” и др. А тут противоречивая фигура. Что изменилось? Почему вас стали привлекать неоднозначные персонажи?

Я не могу сказать, что в моей жизни произошли какие-то большие перемены.

А что тогда?

Ну вот смотрите, я сейчас завершил съемки фильма “Мелочи”, сценарий к которому я начал писать еще в 93-м. Он очень мрачный, там нет ни одного положительного героя. Чем более сложные персонажи, тем лучше. Один и тот же человек сегодня может совершить подвиг, а завтра то, что очень трудно понять.

Рэй поступил плохо не только с братьями, но и с первой женой. Он прожил с ней 35 лет, а когда разбогател, ушел к той, что помоложе. Правда, между ними была еще вторая. Но вы ее вывели из повествования, а также дочь от первого брака, почему?

Я согласен с тем, что Рэй несправедливо поступил с братьями и с женой. Рассказ начинается с того момента, когда дочка уже не жила с семьей, поэтому я вывел ее из истории. Когда он предложил третьей жене, Джоан, выйти за него, она отказалась уходить от мужа. Думаю, потому что не хотела бросать детей. Тогда он женился на девушке Джейс, которая была похожа на Джоан. Они прожили пять лет. Когда Джоан наконец развелась с мужем, Рэй ушел от Джейс к ней. Я подумал, что Джейс – в каком-то смысле суррогат Джоан, поэтому не так важна для его становления. Понятия не имею, какие отношения там были. Но мне показалось, что Джоан и Рэя объединяла одержимость бизнесом. Он дал ей миллионы долларов, а она потратила их на благотворительность.

Получается, что “Основатель” транслирует идею: чтобы быть успешным бизнесменом, нужно пожертвовать человечностью?

Ну почему же? Я не согласен. Знаю успешных бизнесменов, которые при этом сумели сохранить человечность. Не стоит обобщать. В фильме рассказываю историю одного человека, он был таким – жестоким. Но это не делает всех успешных людей жестокими. Чтобы быть успешным, нужно иметь внутреннюю мотивацию, чтобы тебя что-то постоянно двигало вперед.

И что движет вами, когда вы создаете фильм за фильмом?

Мне очень повезло в жизни. Я понимаю, что в мире не так много людей, которые занимаются любимым делом. И мне еще за это платят. Мне нравится разрабатывать истории, обсуждать их, снимать картины, видеть потом результат. Если бы кто-то дал мне кучу денег и сказал “Можешь не работать больше”, я бы все равно продолжил. Я просто умру, если не буду снимать кино. Часто со мной бывает так: я начинаю какой-то проект, не понимая зачем, и только когда заканчиваю, четко осознаю, что он действительно для меня значит.

Так, и как было с “Основателем”?

Мы ровесники с Рэем. Понятно, что время разное. Но я, как и он, ставил перед собой определенные цели. И я хотел понять, а что для меня важнее – работа или семья. И можно ли действительно хорошо делать дело, не забывая про семью?

И? Как вы для себя ответили на этот вопрос? Можно ли быть счастливым в одиночестве, занимаясь только любимым делом?

Я был женат 25 лет. У нас двое детей. Это был самый счастливый период в моей жизни. Я думаю, без семьи моя жизнь была бы не полной. Знаю, что многие режиссеры постоянно в дороге. Мне повезло, я не только режиссер, но и сценарист. Я не хотел пропускать все важные этапы в жизни моих детей, я хотел быть рядом, когда они говорили первые слова, пошли в школу, начали влюбляться… Поэтому я мог забирать их из школы, водить на баскетбол, а потом садиться дома за сценарий. Когда ты молод, только начинаешь карьерный путь, ты так сильно посвящаешь себя делу, что тебе начинает казаться, что нельзя иметь все. У меня почти так и получилось. Я был так увлечен работой, что не замечал окружающий мир, но потом влюбился, мы завели детей. Моей семье нравится то, что я делаю, дети часто приходят на съемки и наблюдают за процессом.

Если бы все-таки пришлось выбирать…

Я бы выбрал семью. Это что-то вроде клея, который скрепляет всю твою жизнь и помогает, а не мешает тебе продолжать работать.

Вы говорили, что только завершив проект, понимаете, зачем он вам. А еще вы сказали, что недавно закончили снимать “Мелочи”. Про что эта история для вас?

Когда я начал писать сценарий, я был молод, одинок, жил в Голливуде. Все, что происходило вокруг, пугало меня. Мне хотелось показать другую сторону Лос-Анджелеса – неприглядную. Я брался за проект четыре раза, но никак не мог завершить его. Каждый фильм – это несколько лет моей жизни. Приходилось выбирать тщательно и подступать к нему осторожно. Когда у меня были дети, мне не хотелось возвращаться к этой мрачной истории, еще меньше хотелось заражать их этим настроем. Когда дети наконец пошли в колледж, я понял, что пришло время “Мелочей”. Это история о человеке, которого играет Дензел Вашингтон. Он не боится встретиться лицом к лицу со своими демонами. С помощью этого фильма я пытался ответить на вопрос: что для меня значит быть человеком, в чем его сила?

И в чем?

В мелочах – в тех маленьких вещах, которые человек делает для других людей. Мне кажется, что у меня получился очень хороший фильм. Я в чистом восторге от работы с Дензелом Вашингтоном и Джаредом Лето!

Вам нравится давать интервью?

Я интроверт. Поэтому если бы можно было этого не делать, я был бы рад. Но я понимаю, что это важно для продвижения картин. Мне хочется, чтобы зритель сам составил свое мнение о моей работе, а не я ему объяснял, зачем все это было.