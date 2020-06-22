В Узбекистане после двух свадеб более 200 гостей попали в карантин

22.06.2020, 20:30, Новости дня

В Узбекистане после двух свадеб более 200 гостей попали в карантин, у 13 человек подтвердился коронавирус, сообщает Минздрав страны.

Как пишет “Фергана”, свадьбы для двоих своих детей организовал житель Юнусабадского района Ташкента. Мероприятия с многочисленными приглашенными прошли несмотря на введенные в стране карантинные меры и режим самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19.

По информации Минздрава Узбекистана, в результате четырехдневного празднования коронавирусом заразились 12 приглашенных и одна из невест. Сотни людей сдали тесты на наличие инфекции и ожидают результата.

Все, кто контактировал с заразившимися, помещены в карантин, в отношении нарушителей санитарного режима ведется расследование.

Ранее стало известно о еще одной массовой свадьбе, которая закончилась для ее участников карантином. Как сообщало издание Kun.uz, после празднования в Сурхандарье в карантине оказались более 250 человек.

После смягчения карантинных мер в Узбекистане разрешено гулять с детьми рядом с местом жительства, а также пользоваться личными автомобилями для поездок на работу и обратно, в медучреждения, в аптеки или магазины​. С 1 июня в стране возобновился внутренний туризм.

По данным на утро 22 июня, количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6315, от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 19 человек.