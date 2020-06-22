Ефремова не стали исключать из актерского состава сериала «Вампиры средней полосы»

22.06.2020, 20:30, Новости дня

Создатели сериала «Вампиры средней полосы», в котором одну из ролей исполнил Михаил Ефремов, не принимали никаких решений по замене актеров, сообщил генпродюсер компании Yellow, Black and White, сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян.

«Съемки сериала были остановлены из-за пандемии и пока не возобновились по известной всем причине. Никаких решений относительно замены актерского состава нами не принималось», – сообщил Илоян ТАСС.

Сериал «Вампиры средней полосы», в котором Ефремов играет одну из главных ролей – деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича, планируется выпустить на платформе Start. СМИ сообщали, что Ефремова намерены вырезать из ленты.

В 2020 году у Ефремова должны состояться две премьеры полнометражных фильмов: «Вратарь галактики» и фэнтези «Конек-горбунок». Кинопремьеры с актером отменять не планируется.

Ранее в понедельник директор театра «Современник» Игорь Попов также сообщил, что решать судьбу трех спектаклей с участием Ефремова будут в новом сезоне.