США отказались от требования об уходе РФ из Сирии

22.06.2020, 20:30, Новости дня

Правительство США не добивается свертывания присутствия РФ в Сирии, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

«Другой момент, характеризующий наш подход, заключается в том, что мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти. (…) Мы также не говорим, что уйти должны россияне», – передает его слова ТАСС.

При этом Джеффри заявил, что власти США «предпочитали бы, чтобы россиян там [в Сирии] не было». «[Однако] частью нашей политики не является попытка добиться их [россиян] ухода оттуда [из Сирии]», – добавил дипломат.

Что касается американских войск, то США пока не рассматривают вывод ВС из Сирии. «Президент [США Дональд Трамп ранее] (…) ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается», – отметил Джеффри.

Дипломат уточнил, что американские войска остаются и на «северо-востоке» Сирии, в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.

Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга.

МИД РФ заявил, что американские санкции против Дамаска на деле бьют по обычным сирийцам.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские санкции против Сирии не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом.